دون جراحة.. 4 عصائر صحية لإذابة حصوات الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تترسب في الكلى المعادن والدهون والأملاح في شكل بلوري يطلق عليها حصوات قد تكون كبيرة أو صغيرة في الحجم.

إذا كان حجم الحصوة صغير لم يشعر الشخص بها، ولكن بمجرد نموها يشعر بالألم، ويزيد من فرص نموها تناول كمية كبيرة من السكر أو الملح أو البروتين وعدم تناول كميات كافية من المياه، وفقاً لموقع "beauty epic".

ويلزم لعلاج حصوات الكلى التدخل الجراحي أو بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكن أن تقضي عليها مثل العصائر:

- عصير الكرفس:

تناول عصير الكرفس يزيد من عدد مرات التبول بشكل منتظم، وبالتالي يتم إخراج حصوات الكلي من الجسم دون ألم، كمان أنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الضرورية لتقليل الإلتهاب وتحسين الهضم.

الوصفة:

خذ بضع سيقان من الكرفس مع الماء واخلطها لصنع العصير، وكرر تناوله كل يوم للحصول على نتائج أفضل.

- عصير الرمان:

يعتبر الرمان من الفاكهة الرائعة الغنية بالفيتامينات المختلفة مثل B وC وK، إلى جانب بعض البوتاسيوم والألياف، ومضادات الأكسدة الموجودة الرمان تحافظ على الكلى في حالة صحية جيدة وتقضي على تكوين الحصوات عن طريق تقليل مستوى حموضة البول.

الوصفة:

خذ 1-2 حبة رمان وقشرها واستخدم مطحنة الخلاط لعمل العصير.

من الأفضل تجنب إزالة البذور عن طريق تصفية العصير لأنها تحتوي على نسبة ألياف جيدة.

- عصير الريحان:

يحتوي الريحان على الكثير من العناصر الغذائية التي تخفف من مشاكل الجهاز التنفسي ويقوي مناعة الجهاز المناعي في الجسم، ويساعد في تفتيت حصوات الكلى عن طريق موازنة السوائل والمعادن وحمض البوليك.

الوصفة:

يمكنك قطف بعض أوراق الريحان الطازجة وغسلها وغليها في الماء لعمل العصير أو يمكن أيضًا استخدام مسحوق الريحان والعسل، إذا لم يكن لديك أوراق طازجة، وسوف تتخلص من حصوات الكلى بسهولة.

- العسل وعصير الليمون:

يشكل هذا الخليط عصير صحي يحتوي على فوائد صحية مذهلة، حيث إن محتوى السترات في الليمون فعال في محاربة حصوات الكلى، إلى جانب ذلك، فهو فعال في طرد السموم والحصوات من الجسم وكذلك محاربة مشاكل حب الشباب.

الوصفة:

امزج عصير الليمون في الماء وأضف العسل حسب ذوقك، من الأفضل تناول 5-6 أكواب من هذا المشروب يومياً لتسكين الآلام والتخلص بسهولة من حصوات الكلى.