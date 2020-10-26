ستيفاني صليبا بنفس فستان رانيا يوسف.. أيهما أجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

على السجادة الحمراء للمهرجانات، تطلّ النجمات بإطلالات متنوعة ويحرصن على الظهور في أبهى حُلّة وأجمل طلّة، سعيًا لخطف الأنظار.

وفي الدور الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ارتدت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا الفستان ذاته الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف من قبل في مهرجان القاهرة السينمائي.

ويأتي الفستان بتصميم مجسم طويل وبكم، وبفتحة كبيرة من الظهر مع اختلاف بسيط غير واضح.

ونسقت "ستيفاني" مع الفستان سليبر أسود عالي وكلوتش أسود، واختارت تسريحة الكعكة المرتفعة الشهيرة، مع مكياج ترابي صاخب اعتمدت فيه على ليب ستيك أحمر.

أما رانيا يوسف فنسقت معه سليبر عالي بنفس لون الفستان، واختارت رانيا حقيبة سيلفر صغيرة.

كما أن الفستانين بهما نفس الاستراسات من عند الرقبة، وعن فستان رانيا فهو من تصميم Balmain، أما ستيفاني فكان من تصميم نتالي كرم.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.