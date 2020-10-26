هاني الناظر: غسل الشعر بالجاز خطر.. والاستحمام يوميا مهم لمواجهة كورونا

صحة

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، خطورة وضع الجاز على الشعر سواء للأطفال أو الكبار، مؤكدا أن الجاز من المحروقات التي تحدث إلتهاب في فروة الرأس بشكل كبير، قد تصل إلى درجة الحروق، وتكون مؤلمة للغاية.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، على فضائية "Dmc": "لا أنصح باستخدام الجاز على الشعر تماما، سواء للحشرات الموجودة في الرأس"، متابعا: "فيه ناس بتعتبره بينعم الشعر، وهذا كلام غير صحيح وغير علمي".

ونصح الأمهات بعدم اللجوء إلى وضع الجاز على الشعر لأي غرض أيا كان، مشددا على ضرورة اعتنائهم بشعر أطفالهم، خاصة بعد عودتهم للمدارس، ومتابعتهم دوريا وبشكل يومي، بالإضافة إلى الاستحمام يوميا، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد الناظر، على عدم استحمام الأطفال في الصباح قبل النزول للمدارس لتجنب نزلات البرد، التي تشابه مع أعراض فيروس كورونا، لكن بعد العودة مباشرة يجب على الجميع سواء كبار أو أطفال الاستحمام بشكل يومي.

وتابع: "معلومة أن غسل البنت لشعرها كل يوم بيبوظ، المعلومة دي غلط، لكن يجب غسل الشعر بالمياه والشامبو المناسب، بشكل يومي لعدم إتاحة فرصة لأي حشرات للدخول لرأس الطفل".

وأكمل الناظر، أن هناك وصفة يتم عملها للشعر كوقاية وعلاج من خلال استخدام الزيوت النباتية التي تستخدم في الأكل مثل: زيت الزيتون، زيت السمسم، عباد الشمس، اللوز الحلو، ويتم عمل تدليك للشعر بالكامل وفروة الرأس، ويترك لمدة 24 ساعة على الرأس، وبعدها يتم غسله، وإذا كان موجود به أي حشرات ستموت في الحال.