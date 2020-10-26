"ائتلاف أولياء أمور مصر" يشيد بإلغاء طابور الصباح في بعض المدارس

ماما

أشادت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر داليا الحزاوي، بقرار مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بإلغاء طابور الصباح في عدد من المدارس، موضحة أنه تم استثناء المدارس التي لديها مساحات في الفناء تسمح بالتباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت الحزاوي، أن الطابور الصباحي ضروري ومهم، إذ تتعدد أهدافه بين تربوية وبدنية، من خلال إجراء بعض التمارين الرياضية في فترة الصباح، التي تساعد على تنشيط الطلاب، والهدف الوطني الذي يتمثل في تقوية الانتماء من خلال ترديد النشيد الوطني وتحية العلم.

وأضافت أن الطلاب يتعرفون من خلال الطابور الصباحي على الإرشادات والتوجيهات التي تصدر من إدارة المدرسة، وإعلان أخبار المدرسة المهمة، مشيرة إلى أن له دور في تنمية المواهب المختلفة للطلاب من خلال برامج الإذاعة المدرسية، كالشعر والخطابة، التي من الممكن أن يتخللها مسابقات سريعة لتنشيط معلومات الطلاب وخلق روح من المنافسة بين الطلاب.

ويساهم الطابور في جعل المدرسة كأسرة واحدة، إذ نجد أن هناك تفاعلا بين الطلاب والمدرسين، وعند انصراف الطلاب من الطابور يتعلموا الانضباط، بحسب الحزاوي، التي أشارت إلى أن الطابور أنسب مكان لتذكير الطلاب بصفة مستمرة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أن التمارين الرياضية في الطابور لها دورا مهما في نشاط الجسم ورفع المناعة.

وقررت محافظة القاهرة، إلغاء طابور الصباح على أن يتم توزيع الإشراف من المعلمين على الفناء والسلالم حتى ينظم الطلاب أثناء صعود السلالم حتى دخول الفصول مع الالتزام بوجود أكثر من فسحة باليوم الدراسي، مع إلزام جميع العاملين بالمدرسة بارتداء الكمامة وممنوع لأي معلم دخول الفصل بدون الكمامة، بالإضافة إلى توفير المياه والصابون والكحول في جميع الأماكن بالمدرسة.