ياسمين صبري عن احتمالية إصابتها بكورونا: اللي ياخده ياخده.. البقاء للأقوى

علاقات و مجتمع

عقدت الفنانة ياسمين صبري، عدة لقاءات إعلامية على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، كان بينها مع برنامج "mbc trending"، الذي يعرض على قناة "Mbc4".

ومن بين الأسئلة التي طرحت عليها، كان عن احتمالية إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فردت "ياسمين" بعدم شعورها من الخوف الإصابة: "أنا مش ببقى مهوسة بالخوف وكده عادي أنا بستمر في حياتي.. عادي جدًا".

وأضافت "ياسمين": "بالنسبة للفيروس.. ممكن يكون جالنا وراح، لأنه بديهي أكيد هيجي للعالم كله.. واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل، والبقاء للأقوى".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري تألقت في حفل الافتتاح، بارتداء فستان أزرق لامع "أوف شولدرز"، كما أنه منقوش وبحزام رفيع، من توقيع "Jean Pierre Khoury"، مع تسريحة شعر انسيابية، واعتمدت على "كوليه" من الألماس مرصع بالأحجار الكريمة، ذات اللون الأزرق.

افتتاح مهرجان الجونة

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، وحرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، التي كانت حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم، أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور، ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.