أحمد فهمي يسخر من مشهد "جنتلة" في الجونة: ربنا هيكرمني وأربط "جزمة مراتي"

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لفتت ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي، الأنظار إليها، ليلة أمس، خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بعدما ظهرت بصحبتها زوجها المخرج خضر محمد خضر، وهو ممسكًا بحذائها ذو الكعب العالي، خلال سيرهما على السجادة الحمراء.

ووسط على ردود فعل واسعة جازت عليها صورة ابنة نجلاء فتحي، على مواقع التواصل الاجتماعي، سخر الفنان أحمد فهمي، من عدم حضوره المهرجان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: "هروح مهرجان قريب، ربنا يكرمني ورباط جزمة هنا يتفك مثلا، وأوطي أربطلها الجزمة عشان يتقال عليا كيوت وقد إيه جميل".

وحصدت صورة ياسمين أبو النجار وزوجها المخرج خضر محمد خضر، آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "جميلة جدا ما شاء الله، بس مش شبه مامتها خالص"، و"هى جميلة بس ماماتها أحلى"، و"ماسكة جوزها للجزمة هتنكد على رجالة كتير النهاردة، والستات هتطلب يتعمل معاهم كده".

وأطلت "ياسمين"، بفستان أخضر قاتم اللون، تميز بأنه بدون أكمام وبدون نقوش، و"منفوش".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد، وزوجها الفنان أحمد فهمي، غابا عن الحضور بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، ما أثار تساؤلات كثيرة عن أسباب غيابهم.

وانطلقت مساء الجمعة الماضي، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، التي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، ويحتضنها مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

وحرص عدد من النجوم على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم: يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، إذ تقام الدورة الرابعة وسط تداعيات فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم مؤخرًا، وتسبب في تعطيل مناحي الحياة كافة، على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.