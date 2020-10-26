ايه الاحتفال العجيب ده.. ميريهان حسين تحتفل بعيد ميلادها (صور)

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة ميريهان حسين، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من الاحتفال بعيد ميلادها، الذي يوافق 28 أكتوبر الجاري.

وأظهرت الصور "نادين" شقيقة ميريهان حسين، وهي تحملها، وفي صور أخرى لطفل من أقاربها يحملها هو الآخر، وعلقت على إحدى الصور: "هو إيه الاحتفال العجيب ده؟".

يذكر أن الفنانة ميريهان حسين كان آخر أعمالها، مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت"، الذي عرض في رمضان الماضي 2020، وكان من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وبيومي فؤاد، وإخراج أحمد الجندي.

واعتادت الفنانة ميريهان حسين، مشاركة متابعيها بصورها، وكانت آخر جلسات التصوير التي خضعت لها، حين ظهرت بفستان قصير متداخل الألوان، واعتمدت على الشعر الملموم للخلف، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل، ومن الناحية الجمالية حرصت على اقتناء الاكسسوارت الهادئة، مرتدية قرط رقيق.

أرفقت الفنانة تعليقًا على جلسة التصوير التي خضعت لها، بعبارة من أغنية "عود البطل"، للمطرب حسن شاكوش وعمر كمال، قائلةً "فراولة الحتة".

لاقت الجلسة التي خضعت لها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها، وحصدت ما يقرب من 64 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها "فراولة الجمهورية، الجمال المصري على أصوله، فراولة لابسة فراولة، ملامحك طفولية أوي، عود البطل ملفوف".