تعرف على السعرات الحرارية في حلاوة المولد: احسب قبل ما تاكل

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صحة
كتب: هن -
02:14 م | الإثنين 26 أكتوبر 2020
يحتفل المسلمون هذه الأيام، بذكر المولد النبوي الشريف، وفي مصر ترتبط الاحتفالات بتناول "حلاوة المولد" المحببة لدى الجميع، والغالبية لا يحرصون على تناول الكميات المناسبة من الحلوى، إذ يحتاج الجسم متوسط من 1200 إلى 1700 سعر حراري في اليوم، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناولها قطع الحلوى إلى دخول سعرات مضعافة للجسم ما ينتج عنه زيادة وزن سريعة في زمن قياسي.
وينصح بحساب السعرات الحرارية كل يوم، خاصة في حالة إضافة حلوى المولد لها، لتجنب السمنة والإصابة بالسكري وأمراض القلب والضغط، ويقدم لك موقع "هن"، السعرات الحرارية الموجودة في حلاوة المولد.
- اللوزية 50 جراما = 680 سعرا حراريا.
- البندقية 50 جراما = 700 سعر حراري.
- السمسمية 50 جراما = 690 سعرا حراريا.
- الحمصية 50 جراما = 590 سعرا حراريا.
- ملبن 50 جرام = 410 سعرات حرارية.
- ملبن بالمكسرات 50 جراما = 540 سعرا حراريا.
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