منة شلبي: المجتمع العربي لا يقبل أن تظهر المرأة قوية

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة منة شلبي إن المجتمع العربي لا يقبل أن تظهر المرأة قوية، وذلك خلال كلمتها في ندوة تمكين المرأة صناعة السينما المقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة.

أوضحت منة أن المجتمع العربي لا يقبل أن تظهر المراة بدور قيادي، وأن تظهر بشكل استقلالي وقوي، ولذلك صناع السينما يعنانون كثيرا في تقديم أدوار المرأة، وأضافت قائلة محتاجين نساند بعض ويكون هناك مسئولية تقديم تلك الأدوار.

وانطلقت منذ قليل ندوة "تمكين المرأة" النقاشية، داخل مقر الجامعة الألمانية بمدينة الجونة ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وتدير الندوة الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد، وتحضرها كل من الفنانة منة شلبي والمخرجة نجوي النجار وجيهان حريري ودورثي، كما حرص عدد من الفنانات على حضورة الندوة النقاشية وجاء من أبرزهم شيرين رضا، تارا عماد، هدي المفتي وعلا رشدي ولقاء الخميسي.

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق مساء الجمعة، ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، "يسرا، ليلى علوي، لبلبة، إلهام شاهين، هالة صدقي، شيرين رضا، أمينة خليل، أحمد السقا، خالد الصاوي، عمرو يوسف، آسر ياسين، تامر حبيب، محمد فراج، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، أروى جودة، غادة عادل، أيتن عامر.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.