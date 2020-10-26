آيتن عامر تغازل زوجها: محظوظة بوجودة في حياتي

علاقات و مجتمع

غازلت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، من خلال نشر صورة تجمعهم سويا.

وكتبت أيتن: "مش هو لوحدة اللي محظوظ، أنا محظوظة بوجودة فى حياتي أكتر منه بكتير".

أيتن عامر تبدأ تصوير "في يوم وليلة"

تستعد الفنانة أيتن عامر، لبدء تصوير مسلسل "في يوم وليلة" أمام أحمد رزق، والذي ينطلق أواخر الأسبوع الحالي، بعد أن خضعت منذ فترة لريجيم لإنقاص وزنها من أجل المسلسل.

مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق وأيتن عامر ونضال الشافعي ومحمد جمعة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

وشاركت أيتن، في السباق الدرامي في رمضان الماضي، في مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، وهبة مجدي، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وجسدت من خلال المسلسل شخصية "ريهام" الذي علقت في أذهان مع الجمهور منذ بداية المسلسل إلى انتحارها في منتصفة.

أيتن عامر تنفي خضوعها لعملية تكميم معدة

ردت أيتن عامر على بعض المشككين في فقدها لوزنها، حيث ذكرت أنها لم تخضع لأي عمليات تكميم أو تجميل، وأنها فقدت وزنها بالرياضة و"الدايت".

وأضافت "أيتن" في تصريح لـ"الوطن"، أنها لا تحب إجراء عمليات التجميل، وأنها لم تخضع لـ"البوتكس" و"الفيلر" مطلقًا.