"التجديف من أجلها".. سباق لدعم محاربات سرطان الثدي (صور)

صحة

نظمت الجمعية المصرية لصحة المرأة، بالتعاون مع فريق كايرو ووتر سبورت في إطار حملة "تجديف من أجلها" بالنادى اليونانى للتجديف، سباق تجديف ودى فى نهر النيل، بهدف رفع الوعى بصحة الثدى، إذ تساعد الرياضة على تقليل المخاطر بالإصابة بسرطان الثدى، كما تم أيضا الاحتفال بالناجيات من المرض.

ويشهد شهر أكتوبر العديد من الفعاليات التي تنظمها الجمعية المصرية لصحة المرأة برئاسة الدكتور أشرف سليم، إذ يعد شهر التوعية العالمى بسرطان الثدي على مستوى العالم، لذلك تحرص الجمعية على إقامة حملات للتوعية بالمرض منذ انشائها فى عام 2005 وحتى الآن.

وقالت الدكتورة نوران حسين المدير التنفيذى للجمعية، إن الهدف من هذه الاحتفالية هو دعم السيدات الناجيات من سرطان الثدى، وتوعية المجتمع وتعريفه بأهمية الكشف المبكر والمساهمة في التخلص من المفاهيم الخاطئة المرتبطة بصحة المرأة، ولفت الانتباه إلى هذا المرض وتشجيع السيدات على إجراء الفحص الدورى.

وبدأت الاحتفالية بسباق تجديف ودي بواسطة فريق كايرو ووتر سبورت فى نهر النيل، وزينت جميع قوارب التجديف بأعلام الجمعية المصرية وبشعار الفيونكة الوردى (شعار سرطان الثدى عالميا)، بهدف لفت الانتباه لمرض سرطان الثدي وزيادة الوعي بالمرض، بالإضافة إلى دفع وتشجيع الناس لمكافحة سرطان الثدي في مصر. ثم كرم الدكتور أشرف سليم رئيس الجمعية المصرية، عدد من السيدات الناجيات والاحتفال بهن.

وتهدف الجمعية إلى الاهتمام بصحة المرأة من مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الكشف المبكر عن أورام السيدات: الثدي، الرحم، المبيضين، عنق الرحم، كما تهدف إلى توعيتهن بالعادات الصحية السليمة وتقديم الخدمات العلاجية المجانية للتخلص من الندوب الناجمة عن العنف ضد المرأة.