6 نصائح بسيطة للحفاظ على صحة القلب: قلل الملح وكل سمك

صحة

الحفاظ على صحة القلب من أهم الأمور التي يحرص عليها الإنسان، فهو المسئول عن كثير من الوظائف الحيوية في الجسم، ويعتبر أيضًا النظام الغذائي من العوامل المؤثرة في سلامته، لذا قدمت خبيرة التغذية نورهان ناصر، عبر صحيفة "النهار" اللبنانية، عددا من النصائح للمحافظة على صحة القلب.

تناول الدهون المفيدة

تجنب تناول الدهون المشبعة الموجودة في الكثير من الوجبات السريعة، إذ يمكن استبدالها بالدهون المفيدة منها: زيت الزيتون، والمكسرات النيئة، والأفوكادو، والبذور كبذور الكتان، والأسماك الدهنية كالسالمون.

تناول الخضار والفاكهة

الإكثار من تناول الخضار والفاكهة، فهم من المواد الغذائية الصحية، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية أقل، إذ أنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، وتعتبر من الوجبات الخفيفة المثالية والصحية، ومن أبرز الأمثلة: الخضروات ذات الأوراق الداكنة لغناها بفيتامين "K"، البندورة لغناها بالليكوبين، التوت غني بمضادات الأكسدة.

تناول اللحوم قليلة الدهون

استبدال اللحوم الغنية بالدهون كاللحوم العضوية والسجق، ببدائل أكثر صحة كصدور الدجاج منزوعة الجلد والأسماك، بالإضافة إلى إدخال البقوليات كمصدر للبروتين النباتي.

تناول الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة غنية بالألياف التي تعزز صحة القلب، لذا، ننصح بإدخال المأكولات التالية إلى النظام الغذائي: خبز القمحة الكاملة، والشوفان، والمكرونة السمراء، والأرز الأسمر أو البني.

تخفيف الملح في الطعام

تقليل كميات الملح في الطعام (الصوديوم) إلى 2,300 mg أو أقل، وتجنب مصادر الملح الخفية كالمعلبات والمخللات والوجبات السريعة والكاتشاب وصويا الصوص، واستبدل هذه الخيارات بالأعشاب والخردل، لإضفاء نكهة على المأكولات من دون كميات الملح الكبيرة.

ممارسة الرياضة

لا يجب الإغفال عن أهمية الرياضة كجزء أساسي للوقاية من أمراض القلب خاصة أن جمعية القلب الأمريكية تنصح بالمشي 10 آلاف خطوة في اليوم.