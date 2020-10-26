"رانيا بفستان شيفون وسارة بهوت شورت".. أجرأ إطلالات ثالث أيام مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي - تصوير: علاء أحمد

خطفت نجمات الفن، مساء أمس الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال ثالث أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ. يستعرض لكم "الخليج 365"، أجرأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل بسبب قصتها الجريئة.

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة أنيقة وجريئة، وارتدت فستاناً طويلاً شفافاً، متعدد الألوان مزيناً بالكامل بطبعات النجوم الصغيرة، من التول الشفاف عند منطقة الصدر، ونسقت مع الإطلالة كلاتش مخمل باللون الأسود، مع إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط متدلية وإسوار وخاتم، واعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل مع مكياج بدرجات الألوان الترابية.

2- هدى الإتربي:

ظهرت الفنانة هدى الإتربي بفستان طويل باللون الموف، بقصة الكب ودون أكمام، بفتحة عند منطقة الساق، ومزود بكشكشة وطيات عند منطقة الصدر والخصر، ونسقت مع الإطلالة حذاءً باللون الفضي، وارتدت إكسسوارات أنيقة مكونة أسورة وحلق، واعتمدت مكياجا قويا، واعتمدت تسريحة الشعر الكلاسيكية.

3- بسنت شوقي:

اعتمدت بسنت شوقي فستانا باللون الأبيض قصيرا من الأمام وطويلا من الخلف، بصيحة الكب دون أكمام وقصة غير متساوية، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي، وحذاء باللون الفضي، مع إكسسوارات أنيقة مكونة من أسورة وكوليه، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

4- سارة حناشي:

اختارت الفنانة التونسية سارة حناشي إطلالة جريئة في فعاليات اليوم الثالث، واعتمدت بلوزة متعددة الألوان والطبقات على شكل فستان، مع هوت شورت جينز، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود مع حذاء كلاسيكي نيود، واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي مع مكياج ناعم بدرجات الألوان الترابية.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.