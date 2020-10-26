أقوى كريمات تبييض الوجه من صنع يديك... وداعاً لتصبغات الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أكتوبر 2020 01:44 مساءً - لا شك أن فصل الصيف ترك أثره الكبير على بشرة وجهك، فأشعة الشمس الحارقة تجعل بشرة الوجه بألوان عدة نتيجة التصبغات والبقع الداكنة التي تغزوها، لا سيما بسبب عدم استخدام الواقي الشمس بشكل كاف. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك أقوى الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض الوجه وتخلصك من تصبغات الصيف بشكل نهائي.



دقيق الأرز والحليب

كريم ديق الأرز والحليب



امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الأرز مع أربع ملاعق من الحليب السائل. حركي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج كريمي. طبقي الكريم على بشرة وجهك واتركيه مدة نصف ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ.

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الليمون والعسل الطبيعي

كريم الليمون والعسل



اخلطي ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، وملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي وملعقة كبيرة من اللبن الزبادي. حركي المكونات الى أن تحصلي على مزيج ذي قوام كريمي. طبقي المزيج على بشرة وجهك، مع الحرص على الابتعاد عن منطقة حول العين، واتركيه على بشرتك مدة عشر دقائق، بعدها شطفي وجهك بالماء الدافئ.

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خشب الصندل وقشر البرتقال المطحون

خشب الصندل وقشر البرتقال المطحون



اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل وملعقة صغيرة من قشر البرتقال المطحون. من ثم، أضيفي إليهما كمية مناسبة من الماء الدافئ، بحيث تحصلين على خليط ذات قوام كريمي. طبقي الخليط على بشرة وجهك ودلكي به وجهك قليلاً. اتركي الخليط على وجهك مدة عشر دقائق، بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ.

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الطماطم والكركم

كريم تفتيح الوجه من الطماطم والكركم



اطحني ثمرة ناضجة من الطماطم في الخلاط الكهربائي، وحين تحصلين على خليط ناعم، أضيفي إليه ملعقتين كبيرتين من الكركم. حركي المكونات حتى تمتزج مع بعضها البعض، ومن ثم طبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهك وشطفيه بالمياه الدافئة.

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العسل والموز

كريم الليمون والعسل



اهرسي نصف حبة ناضجة من الموز، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي وملعقة صغيرة من الليمون الحامض. اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء جيداً وجففيه. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ.

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البابايا والعسل

البابايا والعسل لتفتيح الوجه



ضعي نصف كوب من البابايا الناضجة في الخلاط الكهربائي واطحنيها الى أن تصبح ناعمة. من ثم أضيفي إليها ملعقة صغيرة من العسل وحركي المزيج مجدداً. طبقي المزيج على بشرة وجهك واتركيه مدة 20 دقيقة، بعدها شطفي وجهك بالماء الفاتر.

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