إطلالات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أكتوبر 2020 01:44 مساءً - في اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي بدأ يوم الجمعة 23 أكتوبر وتحت شعار "الإنسان والحلم"، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، ظهرت العديد من النجمات بإطلالات مميزة فيما لم تتوفق بعض النجمات بإطلالاتهن.

وجمعنا لكم بعض الإطلالات المميزة التي حضرت نجمات الوطن العربي بها أمسية موسيقية خاصّة بالمخرج الراحل يوسف شاهين في اليوم الثالث من مهرجان الجونة.



ليلى علوي:

ليلي علوي



اختارت أن تتألق على السجادة الحمراء بفستان طويل باللون الأبيض، بصيحة البولكا دوتس، التي تعود للتسعينيات، وتميز الفستان بأكمام منفوخة، وبقصة الكشكشة عند منطقة الصدر.

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نسرين طافش:

نسرين طافش



أحدثت إطلالة الممثلة السورية نسرين طافش ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لتميزها، وكان اللافت بها أنها جمعت بيت البساطة والعصرية والأناقة في إطلالة صيفية ساحرة.

وارتدت تنورة قصيرة من الأمام وطورلة من الخلف باللون الأبيض، ونسقت معها كروب توب باللونين الأبيض البرتقالي.

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