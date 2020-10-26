سبق له الزواج ولديه طفلين.. معلومات عن "الزوج المحتمل" للفنانة درة بعد أنباء عقد قرانها

علاقات و مجتمع

"أنا في القاهرة ومفيش عقد قران النهاردة، لما اتجوز هعلن بنفسي أكيد"، بهذه الكلمات المقتضبة، نفت الفنانة التونسية درة، الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن عقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، بالرغم من تأكيد مصادر لـ"الوطن"، أنَّ حفل الزفاف سيكون خلال الأيام المقبلة بالجونة.

وأثيرت تساؤلات عن "الزوج المستقبلي المحتمل" للفنانة التونسية، ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن هاني سعد، عقب شائعة ارتباطه بالفنانة درة.

من هو هاني سعد؟

1- مهندس معماري ورجل أعمال مصري.

2- أسس شركته الخاصة في مجال التصميم الداخلي للمساكن والمنشآت والهندسة المعمارية في 2003، ويدير ما يقرب من 500 موظف.

3- سبق له الزواج ولديه طفلان، ويحرص على مشاركة صوره معهما في مختلف المناسبات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

4- تجمعه علاقة صداقة بالعديد من الفنانين، أبرزهم: أمير كرارة وخالد سليم.

5- حرص على حضور عيد ميلاد الفنانة درة، الأخير، في يناير الماضي، والذي شهد حضور عدد ضخم من الفنانين والإعلاميين.

6- وجه رسالة رومانسية إلى درة، في عيد ميلادها، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش"، لتكتفي الفنانة التونسية بالرد عليه بـ"إيموشن قلب".

7- تحدث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تشابه ملامحه مع المخرج محمد سامي، زوج الفنانة مي عمر.

8- يتابعه ما يزيد على 83 ألف شخص عبر حسابه الرسمي، على تطبيق تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".