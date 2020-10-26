رانيا يوسف لمنتقدي ملابسها الجريئة: دي تربيتي.. واللي مش عاجبه مايبصش

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ردت الفنانة رانيا يوسف على منتقدي أزيائها الجريئة، خلال حديثها مع برنامج "إي تي بالعربي" عبر فضائية "أم بي سي"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، قائلة: "اللي مش عاجبه شخصيتي مايبصش عليا".

وأضافت رانيا: "أنا مش بقصد أدخل التريند.. التريند ده مع نفسه"، مضيفة أنها ترتدي أزياء جريئة من قبل دخولها للوسط الفني: "دي تربيتي وشخصيتي.. وأنا بحب اللبس ده ومش هغيره علشان حد".

وأطلت رانيا يوسف خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة، بفستان جريء ومكشوف الصدر وبفتحة جانبية طويلة، وتميز بأنه فاتح اللون "بيبي روز".

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، وحرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، التي حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم، أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور، ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.