نصائح للتعرف على المواد الغذائية المغشوشة والمزيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تزداد في وقتنا الحالي حوادث الاحتيال الغذائي، عبر إنتاج وبيع مواد غذائية مغشوشة أو مزيفة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض المنقولة عبر الأغذية. وتقول الإحصائيات بأن شخصاً واحداً من بين كل 10 أشخاص في العالم يصاب بالمرض بعد تناول طعام ملوث.

ولتجنب الوقوع في شرك الأطعمة والمنتجات الغذائية المغشوشة، أوردت صحيفة إنديان إكسبرس النصائح التالية، وفقا لموقع "24".

الشراء من متاجر معتمدة

حاول شراء منتجاتك الغذائية من متاجر التجزئة المعتمدة، لأنها توفر منتجات أصلية. تجنب الوقوع فريسة المنتجات التي يتم تسويقها عبر الإنترنت على مواقع أو منصات جديدة أو غير معروفة. أطلب فاتورة رسمية من البائع دائماً، لإثبات المسؤولية في حالة قيام البائع ببيع سلعة مزورة.

احذر من المواقع المزيفة

أثناء استخدام نظام التسليم عبر الإنترنت، لا تقع فريسة للأسعار والخصومات الجذابة. حاول التحقق من موقع الويب والتأكد من أنه أصيل وجدير بالثقة. مواقع التسوق الوهمية على الإنترنت تبيعك عادة منتجات مقلدة.

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تحقق من ملصق التغذية

اقرأ دائمًا ملصق التغذية بعناية. يعكس التحقق من حقائق التغذية الموجودة على الملصق التعرف على أصالة المنتج. يمكن أن تساعد ملصقات التغذية في تحديد المنتجات المقلدة. قم بالبحث عن المكملات الغذائية والمكونات التي تستخدمها. إذا كان هناك شيء إضافي ضمن المكونات أو إذا كان هناك شيء مفقود، فإن المنتج يكون مزيفاً.

التعبئة والتغليف

انتبه جيدًا للتغليف أثناء شراء المنتج. يمكن للمزيفين إنتاج نسخة مشابهة للمنتج الأصلي، لكنهم في الغالب لا يستطيعون إتقانها. غالبًا ما توجد اختلافات واضحة في الشعار والحجم والألوان المستخدمة في العبوة. تحتوي العديد من المواد الغذائية المعبأة على حلول لمكافحة التزييف مثل الصور المجسمة أو ميزات التغليف وإرشادات لمصادقة المنتج.

التحقق من تاريخ التصنيع وانتهاء الصلاحية

أثناء شراء شيء، تحقق دائمًا من تاريخ التصنيع وانتهاء الصلاحية. إذا كان تاريخ الصلاحية يمتد لوقت طويل جداً، فمن المحتمل أن يكون هذا عنصرًا معاد تدويره.