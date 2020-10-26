فيديو.. يسرا ترقص مع "أبو" على نغمات "3 دقات" في مهرجان الجونة

لايف ستايل

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعي حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو لغناء ورقص الفنانة يسرا، مع المطرب "أبو"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت "يسرا"، بأزياء فضفاضة تجمع بين الأبيض والذهبي، خلال غنائها ورقصها على أغنية "3 دقات"، مع المطرب "أبو"، وسط تفاعل الحضور بالرقص والتصفيق والغناء.

Advertisements

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، مع الفيديو الذي حصد آلاف تسجيلات إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أحلى يسرا"، و"مينفعش مهرجان الجونة من غير 3 دقات"، و"يسرا بجد أحلى واحدة من غير مجهود".

افتتاح مهرجان الجونة

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، وحرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، التي حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم، أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور، ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.