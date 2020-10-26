علاقات و مجتمع
"خدعني وأكد لي أنه لن يعيش في مسقط رأسه بجنوب سيناء وطلب مني زيارة أهله وحبسني هناك وأهلي حرروني منه بالشرطة".. بهذه الكلمات أعلنت "شيماء.ع" 23 عاما، موظفة، أسباب طلبها الخلع من زوجها مسعود، موظف، أمام محكمة الأسرة ببنها حيث أقامت دعوى خلع متهمة زوجها بخداعها واحتجازها رغما عنها في منزل أهله بجنوب سيناء واختطافها حتى حررتها أسرتها بمساعدة الشرطة.
وروت شيماء مأساتها أمام مسؤولي مكتب فض المنازعات الأسرية بالمحكمة قائلة: "تزوجته عن قصة حب وإعجاب حيث كان يعمل ويقيم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ولكن أصوله وأهله يقيمون في محافظة جنوب سيناء، إلا أنه أقنعني وأكد لي أنه مستحيل يرجع سيناء".
وأضافت شيماء: "في بداية معرفتنا كان جنتل جدا معي وقال لي عايزة تشتغلي اشتغلي أنا هأعمل لك كل اللي بتحلمي بيه، وأنا زي كل بنت فرحت ووثقت فيه وتزوجنا في ليلة من ليالي العمر".
وتابعت: "بعد الزواج وعند طلبي العودة لعملي بعد شهر العسل بدأت الكوارث وراء بعضها البعض جيت طلبت منه العودة لعملي، فقال لي ليه، قلت له الأجازة خلصت، قال لي خدي أجازة جديدة، قلت له مشتاقة أرجع لشغلي، فرد عليا بجملة عليا الطلاق مفيش شغل تاني، فجأة تحول من جنتل وعريس أحلامي لشخص آخر لا يمكن وصفه إلا بـ"الوحش".
واصلت شيماء: "حاولت التفاهم معه لم يسمع لي وقال حضري شنطتك، قلت له ليه، قال أهلي في سيناء يريدون التعرف على عروسة ابنهم، قلت له إنت قلت إني لن أعيش في سيناء، فرد بقول زيارة، قلت حاضر، وسافرت معه".
وأضافت شيماء: بعد السفر لأهله قضينا أسبوع فقلت له "مش هنرجع أمي وحشتني" رد "أنا طلبت رجوعي سيناء واتوافق على طلبي" فقلت له "يعني إيه" فرد "هتعيشي مكان ما زوجك عايش" قلت له "لأ طبعا أنا شغلي وأهلي وحياتي هناك" قال لي "طيب أشوف هتخرجي من هنا إزاي على جثتي وهددني بالقتل في حالة محاولة الرجوع".
وأوضحت شيماء "حبسني في حجرة وأغلق علي بالمفتاح وكان يضع لي الطعام مثل المساجين وانقطع الاتصال مع أهلي نهائيا واتحطمت حياتي وضاعت كل أحلامي".
وأضافت: أهلي عندما علموا أبلغوا الشرطة وحددوا عنوانه واتهمته بخطفي حتى تخلصت منه وبعد أن رفض يطلقني بالود رفعت دعوى خلع لأتخلص منه ومن هذه الزيجة التي جعلتني "جسد بلا روح".
كانت هذه تفاصيل خبر شيماء تريد خلعا: خدعني بزيارة أهله في سيناء ومنعني من الرجوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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