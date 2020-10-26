شيماء تريد خلعا: خدعني بزيارة أهله في سيناء ومنعني من الرجوع

علاقات و مجتمع

"خدعني وأكد لي أنه لن يعيش في مسقط رأسه بجنوب سيناء وطلب مني زيارة أهله وحبسني هناك وأهلي حرروني منه بالشرطة".. بهذه الكلمات أعلنت "شيماء.ع" 23 عاما، موظفة، أسباب طلبها الخلع من زوجها مسعود، موظف، أمام محكمة الأسرة ببنها حيث أقامت دعوى خلع متهمة زوجها بخداعها واحتجازها رغما عنها في منزل أهله بجنوب سيناء واختطافها حتى حررتها أسرتها بمساعدة الشرطة.

وروت شيماء مأساتها أمام مسؤولي مكتب فض المنازعات الأسرية بالمحكمة قائلة: "تزوجته عن قصة حب وإعجاب حيث كان يعمل ويقيم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ولكن أصوله وأهله يقيمون في محافظة جنوب سيناء، إلا أنه أقنعني وأكد لي أنه مستحيل يرجع سيناء".

وأضافت شيماء: "في بداية معرفتنا كان جنتل جدا معي وقال لي عايزة تشتغلي اشتغلي أنا هأعمل لك كل اللي بتحلمي بيه، وأنا زي كل بنت فرحت ووثقت فيه وتزوجنا في ليلة من ليالي العمر".

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وتابعت: "بعد الزواج وعند طلبي العودة لعملي بعد شهر العسل بدأت الكوارث وراء بعضها البعض جيت طلبت منه العودة لعملي، فقال لي ليه، قلت له الأجازة خلصت، قال لي خدي أجازة جديدة، قلت له مشتاقة أرجع لشغلي، فرد عليا بجملة عليا الطلاق مفيش شغل تاني، فجأة تحول من جنتل وعريس أحلامي لشخص آخر لا يمكن وصفه إلا بـ"الوحش".

واصلت شيماء: "حاولت التفاهم معه لم يسمع لي وقال حضري شنطتك، قلت له ليه، قال أهلي في سيناء يريدون التعرف على عروسة ابنهم، قلت له إنت قلت إني لن أعيش في سيناء، فرد بقول زيارة، قلت حاضر، وسافرت معه".

وأضافت شيماء: بعد السفر لأهله قضينا أسبوع فقلت له "مش هنرجع أمي وحشتني" رد "أنا طلبت رجوعي سيناء واتوافق على طلبي" فقلت له "يعني إيه" فرد "هتعيشي مكان ما زوجك عايش" قلت له "لأ طبعا أنا شغلي وأهلي وحياتي هناك" قال لي "طيب أشوف هتخرجي من هنا إزاي على جثتي وهددني بالقتل في حالة محاولة الرجوع".

وأوضحت شيماء "حبسني في حجرة وأغلق علي بالمفتاح وكان يضع لي الطعام مثل المساجين وانقطع الاتصال مع أهلي نهائيا واتحطمت حياتي وضاعت كل أحلامي".

وأضافت: أهلي عندما علموا أبلغوا الشرطة وحددوا عنوانه واتهمته بخطفي حتى تخلصت منه وبعد أن رفض يطلقني بالود رفعت دعوى خلع لأتخلص منه ومن هذه الزيجة التي جعلتني "جسد بلا روح".