التغذية الصحيحة وقياس الحرارة.. نصائح لحماية الطفل فور عودته من المدرسة

صحة

على مدار الأيام القليلة الماضية، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيراتها بشأن التقلبات الجوية التي تتعرض لها البلاد هذه الأيام، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وانطلاق العام الدراسي الجديد.

وتأتي تلك التحذيرات تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي، وخروج الأطفال للمدارس، وهو ما قد يشعر معه أولياء الأمور بتخوف من إصابة أبنائهم بنزلات البرد أو عدوى فيروس "كورونا" المستجد، لذلك تقدم الدكتورة أماني مختار، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، خلال حديثها لـ"هن" للأمهات، بعض النصائح التي يجب اتباعها، فور عودة الأطفال من المدارس إلى المنزل، لحمايتهم من التعرض للإصابة بأي عدوى فيروسية، وهي:

- يجب على الطفل غسل أيديه بالماء والصابون جيدًا فور عودته إلى المنزل.

- خلع الكمامة الخاصة به بالطريقة الصحيحة، والتخلص منها على الفور.

- مسح الملابس الخاصة بطفلك بمنديل يحتوي على كحول، ومن الأفضل غسل الملابس.

- فحص الطفل جيدًا، والتعرف على ظهور أي أعراض مرضية عليه أم لا.

- في حال ظهور أي أعراض على طفلك، يجب عزله على الفور داخل المنزل، وسرعة تقديم الاسعافات الأولية له.

Advertisements

- تخصيص دفتر خاص بحالة الطفل، لمتابعة صحته مع المسؤولين داخل مدرسته، وتدوين أي ملاحظات خاصة به من خلاله.

- وضع زجاجة من الكحول وماسك آخر احتياطي داخل حقيبة طفلك.

- الاهتمام بالتغذية الجيدة للطفل.

- إعطاء طفلك الكثير من السوائل والمياه.

- مراقبة قياس حرارته بصورة مستمرة.

وكشف مسبقًا، الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عن الفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا وأعراض فيروس كورونا المستجد.

وقال تاج الدين، إن أعراض البرد تتمثل في احتقان خفيف بالحلق وارتفاع قليل في درجة الحرارة، ولا يوجد آلام بالعظام، بينما تكون أعراض الإنفلونزا الموسمية، ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وسعال وإعياء وصداع وانسداد الأنف والتهاب الحلق وقيء وإسهال.