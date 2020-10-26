تونسية وكانت تعمل راقصة.. معلومات عن سارة حناشي صاحبة أجرأ إطلالة في الجونة

علاقات و مجتمع

بفستان "شيفون" ملون بدرجات البرتقالي والأصفر والأحمر، قصير للغاية، أظهر ساقيها كاملتين، مع فتحتين من الجانبين، أظهرتا هوت شورت قصير، مع فتحة صدر، استطاعت الفنانة التونسية سارة حناشي لفت الأنظار على السجادة الحمراء، باليوم الثالث من فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وعلى الفور، ظلت صور الفنانة بالمهرجان تضج مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، متسائلين عن هوية الفنانة التي ظهرت بواحدة من أجرأ إطلالات الجونة.

ويرصد "هن" معلومات عن صاحبة أجرأ إطلالة في الجونة

ممثلة تونسية تُدعى سارة حناشي.

تبلغ من العمر 27 عامًا.

كانت تعمل راقصة مسرحية قبل الاحتراف بالتمثيل.

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شاركت في عديد من الأفلام، أبرزها "زيزو"، و"أوركيدا"، و"جسد غريب".

لديها ما يقرب من ربع مليون مُتابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تحب زياردة البلاد، وتشارك بالمهرجانات المصرية.

شاركت في مسلسل أولاد مفيدة بالجزء الخامس.

تعتاد الظهور بملابس جريئة للغاية، مؤكدة أنها "متصالحة مع جسدها".

صرحت خلال لقاءها ببرنامج "القاهرة اليوم"، إنها لا تمانع القبلات أو ارتداء المايوه في الأعمال السينمائية أو الدرامية.

قالت في حوار سابق ببرنامج "السفيرة عزيزة" إن مصر هي من تصنع النجوم العرب.

صنفها الجمهور بصاحبة أجرأ إطلالة في مهرجان الجونة بدورته الثانية، بعدما ظهرت بفستان أسود قطيفة تكون من قطفة هاف ستوميك كشفت عن جسدها، وجيبة بفتحة واسعة كشفت ساقيها بالكامل.