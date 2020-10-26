بعد ظهورها النادر في الجونة.. معلومات عن ابنة الفنانة نجلاء فتحي

علاقات و مجتمع

بفستان أخضر قاتم اللون يشبه إطلالة الأميرات، خطفت "ياسمين" ابنة الفنانة نجلاء فتحي، الأنظار في ظهور نادر لها خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، التي انطلقت منذ يومين في الغردقة.

من هي ابنة نجلاء فتحي؟

"هن" رصد أبرز المعلومات عن ابنة الفنانة نجلاء فتحي، خلال الفقرات التالية.

- والدها المهندس سيف أبو النجا، الذي تزوج الفنانة نجلاء فتحي لمدة 5 سنوات فقط.

- وصفها والدها في لقاء نادر بأنها "عصفورة السلام بيني وبين مامتها".

- تزوجت ياسمين من المخرج خضر محمد خضر.

- تحب مجال التصوير.

- تعمل في مجال صناعة الأفلام.

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- شاركت في صناعة فيلمها القصير "ward".

- تحب تربية القطط.

- من المدافعين عن حقوق الحيوانات الأليفة والمشردة.

- تفاعل العديد من رواد "سوشيال ميديا" مع صورة لزوجها خلال إمساكه بحذائها ذو الكعب العالي، خلال سيرهما على السجادة الحمراء.

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، والذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم، أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور، ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.