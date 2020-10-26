أول إعلامية مصابة بالبهاق تعلق على مسلسل "إلا أنا": ظروفنا بتكسر كل فرحة

علاقات و مجتمع

علقت لوجين صلاح، أول خبيرة تجميل وإعلامية مصابة بمرض البهاق، على حلقات حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" التي تتناول قضية مرضى البهاق، وتجسدها الفنانة الشابة جميلة عوض، خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "لوجين" صورة تجمعها مع الفنانة الشابة جميلة عوض، في إحدى المناسبات التي جمعت بينهما من قبل،وعلقت عليها، قائلة: "ظروف مختارنهاش .. بتكسرنا وتكسر كل فرحة جوانا، ‎لما أقولكم إن الكلمة بتفرق وإن كل واحد يواجه العالم كان عندي حق لأن أي قضية بتنتشر فده علشان فيه ناس ناصروا و دافعوا عن القضية دي".

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هل مرض البهاق مُعدي؟

وأكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، أن مرض "البهاق" ليس خطيرا ولا يوجد له أي مضاعفات وغير معدي.

وقال الناظر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أقول للجميع إن مرض البهاق غير خطير وليس له أي مضاعفات والأهم أيضا أنه غير معدي نهائيا، وإنما هو مرض مناعي ناتج عن خلل في الجهاز المناعي في صورة نشاط مناعي زائد وليس ضعف في المناعة كما يشاع، والمرض لا يعوقه عن عمله.. تمنياتي بكل الخير والصحة لرامي باذن الله".

وتصدر اسم المسلسل "لازم أعيش" محركات البحث اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إذاعة الحلقة الأولى أمس.

يذكر أن حكاية "لازم أعيش"، تُعرض حصري على شاشة قناة "dmc" من السبت للأربعاء الساعة 8 مساءً والإعادة 5 مساءً، كما يعرض على قناة "dmc دراما" الساعة 11 مساءً.

المسلسل بطولة الفنانة جميلة عوض، نجلاء بدر، سلمى أبو ضيف، خالد أنور، والفنان أحمد خالد صالح.