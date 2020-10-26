كتب: هن - 02:09 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020

قدم الشيف شربيني، طريقة عمل سلطة الباذنجان، وذلك من خلال برنامجه "الشيف"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع السلطات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة. مقادير عمل سلطة الباذنجان باذنجان عصير ليمون طماطم خيار بصل بقدونس Advertisements حمص مسلوق زيت زيتون ملح فلفل أسود كمون ثوم طريقة عمل سلطة الباذنجان يقطع الباذنجان إلى مكعبات صغيرة ويعفر برشة دقيق وملح ويقلى في زيت غزير ساخن. يقطع العيش إلى مكعبات ويقلى أيضا في الزيت. تقطع الطماطم إلى مكعبات وتضاف للباذنجان وعليها عيش توست مقلي وخيار مكعبات والبصل مكعبات. الصوص ثوم مفروم وكمون وزيت زيتون وليمون وملح وفلفل، ويوضع الحمص المسلوق على السلطة ويقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد سلطة الباذنجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.