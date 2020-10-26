والد حلا شيحة عن أنباء ارتباطها من معز مسعود: "مش هيتجوزوا في السر"

علاقات و مجتمع

رد الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الممثلة حلا شيحة عن أنباء اقتراب موعد زواج ابنته بالباحث الإسلامي معز مسعود، بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها به، بسبب إعجابها بمنشور على صفحة "حلا شيحة فان" عبر "إنستجرام"، جاء فيه: "هل يمكن أن يكون ذلك حقيقي؟.. تفتكروا هنقول مبروك قريب للنجمة الرقيقة حلا شيحة والمتميز دائما معز مسعود.. هنشوف سوا قريب".

وقال شيحة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "لو في حاجة هيعلنوا، الحاجات دي مش بتستخبى ومفيش أسرار في الحاجات دي"، مؤكدا أنه ليس لديه علم بتلك الأنباء.

وأضاف والدة حلا شيحة: "بنتي فنانة معروفة ومسؤولة وتعرف تأخد قرارتها لوحدها وترد بنفسها"، معربا عن انزعاجه من تلك الأنباء التي يتم تداولها من حين إلى آخر، لافتا إلى أنه سيلعن بنفسه للإعلام عند زواجها.

ويتمنى الفنان التشكيلي، حياة سعيدة لبناته الأربعة، مختتما حديثه: "بدعيلهم ربنا يحفظهم ويبعد عنهم ولاد الحرام، ولو فيه حاجة خير ربنا يقدمها، ولو شر ربنا يبعدها".

طلاق حلا شيحة

وعلى الرغم من انفصالها عن زوجها الكندي منذ فترة طويلة، وعودتها إلى مصر، لاستئناف نشاطها الفني من جديد، إلا أن طارق فودة محامي ستيف مارك، زوج الفنانة حلا شيحا، أعلن منذ فترة قصيرة انفصال موكله عن الأخيرة رسميًا، داخل مقر الشهر العقاري بالإسكندرية، وذلك نظرا لأن الزواج تم في الإسكندرية.

وأضاف فودة، أن الطلاق جاء بناء على رغبة الطرفين، وبرأت حلا زوجها من كل النفقات الزوجية.

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أنباء عن ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود

يشار إلى أنه انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث تردد أن قصة حب نشأت بينهما خلال الأشهر الماضية، حيث أنه كان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

ونشر معز مسعود عبر "إنستجرام" صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاي معز.. من التقطت هذه الصورة؟" ليرد معز "شخص مميز جدا".

وبعد نشر الصورة والتعليقات وما صاحبهما من جدل، اختفى الثنائي معز مسعود وحلا شيحة بغلق تليفوناتهما رفضًا منهما للرد بالإثبات أو النفي حول هذا الموضوع.