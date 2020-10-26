الامارات | «الناشئة» تُطلق «الفن للجميع» الافتراضي الأربعاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُطلق «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بعد غد، معرضها الافتراضي الأول «الفن للجميع»، الذي يستمر على مدار يومين تحت شعار «في التباعد تضامن»، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنمية مواهب منتسبيها في مجال الفنون وإكسابهم المعارف والمهارات من ذوي الخبرات. ويهدف المعرض إلى توفير منصة رقمية تتيح الفرصة لمنتسبي ناشئة الشارقة والهواة من مختلف الفئات العمرية في دولة الإمارات في عرض أعمالهم الفنية في بيئة حاضنة للإبداع، والتعرف إلى المدارس الفنية المختلفة، إلى جانب توظيف الأدوات المتاحة للتعبير بالفن. وتتيح «ناشئة الشارقة» الفرصة لجميع أفراد المجتمع والمهتمين بمجال الفنون في حضور فعاليات المعرض، من خلال تعبئة استمارة التسجيل على الموقع الإلكتروني WWW.Shjyouth.ae أو من خلال صفحة «ناشئة الشارقة» على موقع «إنستغرام»، والمشاركة في الجلسة الحوارية المقامة على هامش المعرض. وتوفر «ناشئة الشارقة» فرصة مجانية للجمهور في حضور الورش الفنية المصاحبة التي يشهدها اليوم الثاني للمعرض، التي تقدم من الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً، منها ورشة «لايت روم»، و«الصور المتحركة»، و«نصف حقيقة ونصف رسمة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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