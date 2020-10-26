الامارات | زيت جوز الهند يحمي من الجذور الحرة

شكرا لقرائتكم خبر عن زيت جوز الهند يحمي من الجذور الحرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «فرويندين» الألمانية أن زيت جوز الهند يوفر العديد من المزايا للبشرة والجسم والشعر، ويعد أحد مستحضرات التجميل المهمة.

وزيت جوز الهند منتج غير معالج، ويحتوي على فيتامين E والبروتينات والأحماض الدهنية، وهذا هو السبب في أنه يلعب منذ فترة طويلة دوراً مهماً في النظام الغذائي النباتي، إذ يحمي الجسم من الجذور الحرة، ويساعد في منع التجاعيد، وله تأثير مضاد للبكتيريا، وتأثير مرطب، ولكنه لا يتوافق مع بعض أنواع البشرة.

وتساعد الأحماض الدهنية المشبعة، مثل حمض اللوريك، في الحد من تأثر الجلد بالأشعة فوق البنفسجية، كما أن زيت جوز الهند الطبيعي مناسب أيضاً للبشرة الحساسة، ويمنحها الرطوبة والنداوة، ويحميها من التأثيرات البيئية الضارة، ويمتاز حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند العضوي الأصلي بتأثيره المضاد للبكتيريا.

Advertisements

ولزيت جوز الهند أيضاً تأثير على الشعر وفروة الرأس؛ إذ يستخدم كبلسم ويترك على الشعر، ويمكن استخدام المنتج الطبيعي في الشعر الجاف بعد الغسيل والتجفيف، وهو ما يضفي لمعاناً على الشعر، ويعتني به فترة طويلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news