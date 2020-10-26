الامارات | ابتزاز مرضى بعد اختراق بيانات مركز نفسي في فنلندا

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شكرا لقرائتكم خبر عن ابتزاز مرضى بعد اختراق بيانات مركز نفسي في فنلندا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مئات من المرضى الذين يترددون على مركز للعلاج النفسي في فنلندا بتعرضهم للابتزاز بعد أن أدت جريمة اختراق إلى سرقة بيانات شخصية. وكشف مركز فاساتامو للعلاج النفسي، الذي يدير نحو 20 عيادة في أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي، عن اختراق قاعدة بياناته، وأنه تعرض للابتزاز ومطالبته بدفع أموال عبر استخدام عملة البيتكوين الرقمية.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأ مرضى الإبلاغ عن تلقيهم طلبات للدفع، وكان من بينهم النائبة الفنلندية، إيفا جوانا إلورانتا، التي قالت إنها تلقت طلب فدية بـ500 يورو (593 دولاراً) من البيتكوين. ووصفت رئيسة الوزراء، سانا مارين، عبر «تويتر» الاختراق بأنه «صادم».
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