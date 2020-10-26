الامارات | الجاغوار «أوسادو» يعود إلى موطنه بعد العلاج بالليزر

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجاغوار «أوسادو» يعود إلى موطنه بعد العلاج بالليزر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 أكتوبر 2020
عاد «أوسادو»، وهو حيوان جاغوار يبلغ من العمر خمس سنوات، أصيب بحروق شديدة في قوائمه خلال الحرائق التي اجتاحت منطقة البانتانال البرازيلية، إلى موطنه الطبيعي بعد خضوعه لعلاج بالليزر والأوزون.
وأطلق الجاغوار في المكان الذي انتشل منه، قبل أكثر من شهر بقليل، على ضفة مجرى مائي في محمية إنكونترو داس أغواس الطبيعية، في ولاية ماتو غروسو بوسط البرازيل الغربي.
وقال البيطري، جورجي سالوماو، الذي يعمل لمصلحة المنظمة: «عندما وجدنا أوسادو كان يشعر بألم شديد، ولم يكن باستطاعته المشي، وبفضل العلاج بالليزر والأوزون اكتسب وزناً، والآن هو بخير.. ونحن سعداء بالنتيجة».
برازيليا Àأ.ف.ب
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