"لابسة بادي كارينا".. زينب غريب تثير الجدل بإطلالتها في "الجونة" (صور)

لايف ستايل

أثارت الفنانة الشابة زينب غريب الجدل مجددا، بسبب إطلالتها، اليوم، في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، التي انطلقت منذ يومين في الغردقة.

وأطلت الفنانة الشابة اليوم بـ"بادي استومك" بترولي، تميز بأنه غير منقوش، مع "جيبة" فاتحة اللون مزينة بفصوص لامعة، وتسريحة شعر "كيرلي".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت مئات التعليقات، أبرزها: "إنتي لابسة بادي كارينا"، و"كل يوم إطلالة أسوأ من اللي قبلها"، و"لبسك مختلف ومطرقع، حبيت اللوك جدا".

وبالأمس، ظهرت زينب، ببنطلون شفاف فاتح اللون بدون بطانة، مع "جاكيت" أسود متوسط الطول، دون ارتداء قميص أو "توب" أسفله، مع الاعتماد على تسريحة شعر "كيرلي"، ومكياج بسيط.

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وخلال افتتاح مهرجان الجونة، ظهرت الفنانة الشابة بفستان "أستومك" باللون الموف الداكن، جاءت خامته تشبه السلوفان غير المُهندم، مع اعتمادها على مكياج بسيط.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زينب غريب، كان مشاركتها في مسلسل "بـ100 وش"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الأخير، بطولة الفنان آسر ياسين، والفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين بينهم مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، وعلا رشدي، من إخراج كاملة أبوذكري وإنتاج "العدل جروب".

وكانت أولى أدوار الفنانة الشابة زينب، في مسلسل "سجن النسا"، الذي عرض في رمضان 2014، وبحسب تصريحات إعلامية لها، كان والدها يرفض فكرة التمثيل، وهو ما جعلها تتوقف لمدة 3 أعوام.

وأشارت "زينب"، إلى أن دخولها في حالة نفسية سيئة كان السبب في عدول والدها عن قرار الابتعاد عن التمثيل، لذلك عادت مرة أخرى إلى الدراسة في معهد فنون المسرحية، بعدما كانت تدرس علم المصريات وتستعد لأن تصبح معيدة بالكلية بسبب تفوقها، فالتمثيل لم يكن ضمن أحلامها.