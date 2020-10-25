بعد ظهور جميلة عوض به في "إلا أنا".. تعرف على أسباب البهاق وأعراضه

صحة

ظهور مميز، وسيناريو متسلسل، وحوار جذاب ومشهد قاسي لبطلة العمل وهي تواجه نقطة ضعفها التي ظلت تحاول إخفاءها طيلة حياتها، هكذا ظهرت الفنانة الشابة جميلة عوض، بالحلقة الأولى من حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، الذي يُعرض حصريًا على شاشة DMC.

جميلة عوض التي تجسد شخصية فتاة تُعاني من مرض البُهاق، باتت مُتصدرة محركات البحث على مواقع الإنترنت، عقب الحديث عن المرض وجوانبه، وتأثيره النفسي.

وعقب تسليط الضوء على الأمر، يرصد "هُن" أسباب وأعراض البهاق، وفقا لموقع "مايو كلينك".

أسباب البهاق

- ضعف جهاز المناعة.

- اضطراب يتضمن الهجوم على النظام المناعي ويحدث بسبب حرق الشمس، التوتر، التعرض للكيماويات الصناعية.

- الأحداث المأساوية

- التعرض لبعض الأحداث المأساوية الاجتماعية كالتعرض للإصابة بحوادث السير وللإعاقات وللمشاكل التي تسبب حدوث موت مفاجئ لأشخاص عزيزون على المصاب كلها تؤثر في الإصابة بمرض البهاق.

- وتعتبر أكثر المناطق المعرضة للإصابة بالمرض هي المناطق المكشوفة للشمس وهي اليدين والقدمين والذراعين والرقبة والوجه.

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- العامل الوراثي: تلعب الوراثة دورًا في احتمالية الإصابة بمرض البهاق.

- العامل البيئي: عند وجود العامل الجيني تؤدي بعض العوامل البيئية لظهور البهاق كحروق الشمس، والتعرض لبعض المواد الكيميائية، والإصابات الجسدية.

أعراض البهاق

فقدان غير مكتمل من لون البشرة.

ظهور تبييض أو تشيب الشعر على فروة الرأس والرموش والحواجب أو اللحية، في وقت سابق لأوانه.

فقدان اللون في الأنسجة التي تبطن داخل الفم والأنف (الأغشية المخاطية).

فقدان أو تغيير لون الطبقة الداخلية من مقلة العين (شبكية العين).

مضاعفات البهاق

ضيق التنفس.

سرطان الجلد.

حروق الشمس.

مشكلات العين.

احتمالية فقدان السمع.