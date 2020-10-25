ياسمين صبري ترد على السخرية من تصريح "مفيش قضية مرأة": متركبوش الترند

علاقات و مجتمع

موجة واسعة من السخرية تعرضت لها الفنانة ياسمين صبري، بعد حديثها على السجادة الحمراء، بفاعليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث أدلت بتصريحات قالت فيها إنها تهتم بتقديم أعمال تهم المرأة، وعن سؤالها عن قضايا المرأة، ردت "صبري": "لا مفيش قضية".

واليوم، ردت الفنانة بشكل غير مباشر على السخرية التي تعرضت لها، عقب نشرها منشور للدفاع عن وجهة نظرها، خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت ياسمين في المنشور: "متركبوش الترند وخلاص، كان قصدها على قصة المسلسل أو العمل، أما الدعم للمرأة فهي من الفنانات اللي شاركت في مبادرة إنتي الأهم، وحملات ضد ختان البنات، ومن الداعمين لقضايا المرأة من خلال حساباتها".

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وتألقت الفنانة خلال مهرجان الجونة، بفستان أزرق تميز بأنه "أوف شولدرز" ولامع، كما أنه منقوش وبحزام رفيع، من توقيع "Jean Pierre Khoury"، مع تسريحة شعر انسيابية.

واعتمدت الفنانة على ارتداء "كوليه" من الألماس مرصع بالأحجار الكريمة، ذات اللون الأزرق.

ومن جانبه، كشف مُصمم إطلالة الفنانة، جين بير، إن الفستان صُمم خصيصًا لـ ياسمين صبري، قائلًا: "معمول مخصوص لياسمين، ومستوحى من مجموعتنا الجاية لشهر نوفمبر 2021".

وعن تفاصيل التصميم، أكد "بير" لـ"هُن": "الفستان اتصمم في 200 ساعة كاملة، من أفضل أنواع الأقمشة، ومصنوع من أكتر من 300 ألف حبة سواروفسكي كريستال ياباني".

وعن لون الفستان الأزق، أكد المُصمم أنه يتكون من 5 ألوان وليس لون واحد فقط، كما اعتقد البعض: "الفستان من 4 درجات أزرق ولون بنفسجي، علشان يغير لونه مع الإضاءة والصور".