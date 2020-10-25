علا رشدي تسخر من شعرها في مهرجان الجونة: لازم ندلعه ونطبطب عليه

علاقات و مجتمع

بأسلوب فُكاهي اعتاده الجمهور منها، سخرت الفنانة علا رشدي، من شعرها على طريقتها الخاصة بعد ظهورها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ونشرت "علا" صورة لها عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" مصحوبة بعبارة: "شعرى ده يا جماعة طبيعي 100%.. أنا سويته على الهادي يوميا.. أصل الشعر عشان يظبط محتاج مسايسة ودلع كدا ونشغله مزيكا ونطبطب عليه".

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ولم تغضب "علا" من الانتقادات التي تلقتها من بعض الجمهور عقب ظهورها بإطلالة مختلفة لشعرها على طريقة "الكيرلي"، وردت بشكل ساخر وكوميدي.

وشاركت الفنانة علا رشدي في الماراثون الرمضاني الماضي بعملين هما "100 وش" مع الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، و"ونحب تانى ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلقت مساء أمس الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب فكرة تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.