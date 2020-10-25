في اليوم الثالث.. إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، ولكن رغم ذلك شاهدنا بعض الأزياء التي أثارت الجدل.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات نجمات الفن التي أثارت الجدل في اليوم الثالث من مهرجان الجونة.

1-سارة حناشي:

اختارت الفنانة التونسية سارة حناشي بلوزة متعددة الألوان والطبقات على شكل فستان، مع هوت شورت جينز، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود مع حذاء كلاسيكي نيود، واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي مع مكياج ناعم بدرجات الألوان الترابية.

2-بسنت شوقي:

اعتمدت فستان باللون الأبيض قصيرا من الأمام وطويلا من الخلف، بصيحة الكب، دون أكمام، وقصة غير متساوية، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي، وحذاء باللون الفضي، مع إكسسوارات أنيقة مكونة من أسورة وكوليه، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

3-هدى الإتربي:

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ظهرت الفنانة هدى الإتربي خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وارتدت فستانا طويلا باللون الموف، بقصة الكب و بدون أكمام، بفتحة عند منطقة الساق، ومزود بكشكشة وطيات عند منطقة الصدر ، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي، وارتدت إكسسوارات أنيقة مكونة أسورة وحلق، واعتمدت مكياجا قويا، واعتمدت تسريحة الشعر الكلاسيكية، وجاءت بعض تعليقات الإيجابية على صورتها بموقع تبادل الصور إنستجرام "الجمال عدى الكلام".. حلوة أوي.

4-رانيا يوسف:

ارتدت فستانا طويلا شفافاً، متعدد الألوان مزيناً بالكامل بطبعات النجوم الصغيرة، من التول الشفاف عند منطقة الصدر، ونسقت مع الإطلالة كلاتش مخمل باللون الأسود، مع إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط متدلية وإسوار وخاتم، واعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل مع ماكياجًا بدرجات الألوان الترابية.

٥_ ليلى علوي:

ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، بصيحة البولكا دوتس، التي تعود للتسعينيات، مزيناً بالأوف شولدر، وبأكمام منفوخة، ويتميز الفستان بقصة الكشكشة عند منطقة الصدر، و ستايل ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود وكلاتش بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحةالشعرالويفي، وارتدت إكسسوارات أنيقة مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

٦_ بسمة:

ظهرت الفنانة بسمة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة أثارت الجدل، وارتدت توب باللون الأزرق وبنطلون باللون الأسود مع كب سوارية بأكمام منفوخة، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم وكوليه واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحةالشعر الكلاسيكي.