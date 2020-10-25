آسر ياسين يخطف الأضواء بإطلالة أنيقة في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير-علاء أحمد خطف آسر ياسين الأنظار خلال حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. ارتدي آسر بدلة بيج مستردة باللون الفاتح، مع قميص أبيض، وحذام باللون البني الداكن. واختار حذاء رياضي باللون الأبيض، مع ساعة كلاسيكية باللون الفضي المرصع بالأسود. وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

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