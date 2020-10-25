إلهام شاهين بإطلالة جديدة من مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جديدة في فعاليات اليوم التالت من مهرجان الجونة السينمائي.

اعتمدت فستانا قصيرا باللون الأسود، مزيناً بطلعات الورود باللون الكاشمير، بأكمام قصيرة، ومفتوح عند منطقة الصدر.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الكاشمير، وحذاء نيود، مع إكسسوارات أنيقة مكونة من كوليه وخاتم وحلق وساعة يد، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.