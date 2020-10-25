محمد اسماعيل - القاهرة - شيماء مرسي تصوير- علاء أحمد ظهرت الفنانة روجينا بإطلالة جذابة في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي. اعتمدت فستانا طويلا باللون الأسود ممزوجا باللون الأبيض، بصيحة الكم الواحد، مزيناً بحزام عند منطقة الخصر باللون الأبيض. Advertisements ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي، مع إكسسوارات أنيقة مكونة من خاتم ومجموعة أساور وحلق. واختارت تصفيفه الشعر الكلاسيكية، مع مكياجا قوي بدرجات الألوان الترابية. بينما ارتدى الفنان أشرف ذكي بدلة باللون الأسود، مع قميص بنفس اللون. وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روجينا تتألق بالأسود في اليوم الثالث من مهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.