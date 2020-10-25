بسبب "لايك".. حلا شيحة تجدد جدل علاقتها بمعز مسعود: "هنقول مبروك قريب"

علاقات و مجتمع

عادت الفنانة حلا شيحة لإثارة الجدل حول اقتراب موعد زفافها من الباحث الإسلامي معز مسعود، بسبب تسجيل إعجاب "لايك" على منشور دونته صفحة "حلا شيحة فان" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يتحدث عن ارتباطهما.

"لايك" حلا شيحة يثير الجدل مجددا

تضمن المنشور المدون باللغتين العربية والإنجليزية: "هل يمكن أن يكون ذلك حقيقي؟.. تفتكروا هنقول مبروك قريب للنجمة الرقيقة حلا شيحة والمتميز دائما معز مسعود.. رأيكم الخبر حقيقي؟.. هنشوف سوا قريب"، لتبدي الفنانة إعجابها بما كُتب بـ"لايك"، إلا أنها حذفته بعد ذلك.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات التعليقات، أبرزها: "عملت لايك يبقى الموضوع حقيقي.. خسارة بجد"، و"ألف مبروك.. هم الاتنين لايقين على بعض أوي"، و"ربنا يعمل الصالح".

يأتي ذلك بالتزامن مع حرصها على دعم "معز" في فيلمه الجديد "أميرة"، بتسجيل إعجاب على إعلانه عنه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلا: "فيلم أميرة قصة إنسانية مؤثرة وهامة مع شركاء النجاح وأصدقائي الأعزاء محمد حفظي ومحمد دياب.. سعيد بالترقب العالمي لفيلمنا القادم وبدخوله المراحل الأخيرة من المونتاج".

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طلاق حلا شيحة

على الرغم من انفصالها عن زوجها الكندي منذ فترة طويلة، وعودتها إلى مصر، لاستئناف نشاطها الفني من جديد، إلا أن طارق فودة محامي ستيف مارك، زوج الفنانة حلا شيحا، أعلن منذ 5 أيام انفصال موكله عن الأخيرة رسميًا، داخل مقر الشهر العقاري بالإسكندرية، وذلك نظرا لأن الزواج تم في الإسكندرية.

وأضاف فودة، أن الطلاق جاء بناء على رغبة الطرفين، وبرأت حلا زوجها من كل النفقات الزوجية.

أنباء عن ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود

يشار إلى أنه انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث تردد أن قصة حب نشأت بينهما خلال الأشهر الماضية، حيث أنه كان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

ونشر معز مسعود عبر "إنستجرام" صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاي معز.. من التقطت هذه الصورة؟" ليرد معز "شخص مميز جدا".

وبعد نشر الصورة والتعليقات وما صاحبهما من جدل، اختفى الثنائي معز مسعود وحلا شيحة بغلق تليفوناتهما رفضًا منهما للرد بالإثبات أو النفي حول هذا الموضوع.