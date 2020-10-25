"من غير بنطلون".. إطلالة مثيرة لفنانة تونسية في ثالث أيام الجونة (صور)

لايف ستايل

خطفت الممثلة التونسية، سارة حناشي، الأنظار بسبب إطلالتها الجريئة والمثيرة على السجادة الحمراء، بفعاليات اليوم الثالث، من الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت الفنانة بفستان "شيفون" ملون بدرجات البرتقالي والأصفر والأحمر، قصير للغاية، أظهر ساقيها كاملتين، مع فتحتين من الجانبين، أظهرتا هوت شورت قصير، والفستان له فتحة صدر.

واعتمدت الفنانة على قلادة لامعة، كما ظهرت بشعرها الكيرلي المعتاد مع مكياج داكن اللون.

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انطلاق مهرجان الجونة السينمائي

وانطلقت مساء أمس، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم، أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور، ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.