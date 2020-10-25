سارة حناشي تثير الجدل بإطلالة جريئة في اليوم التالت من "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- علاء أحمد

اختارت الفنانة التونسية سارة حناشي إطلالة جريئة في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي.

اعتمدت بلوزة متعددة الألوان والطبقات على شكل فستان، مع هوت شورت جينز، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود مع حذاء كلاسيكي نيود.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي مع مكياج ناعم بدرجات الألوان الترابية.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.