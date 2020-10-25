محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- علاء أحمد ظهرت رانيا يوسف في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنيقة وجريئة. ارتدت فستانا طويلا شفافاً، متعدد الألوان مزيناً بالكامل بطبعات النجوم الصغيرة، من التول الشفاف عند منطقة الصدر. Advertisements ونسقت مع الإطلالة كلاتش مخمل باللون الأسود، مع إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط متدلية وإسوار وخاتم. واعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل مع ماكياجًا بدرجات الألوان الترابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوك جريء.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في اليوم الثالث لمهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.