الثنائي أحمد داوود وعلا أحمد بأزياء جذابة في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد ظهرت الفنانة علا أحمد خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة ساحرة. ارتدت فستانا قصيرا باللون الأبيض، بقصة الأوف شولدر، بدون أكمام. Advertisements ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأبيض وحلق وشنطة يد بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى. ارتدى زوجها الفنان أحمد داوود بدلة باللون الأزرق وأسفلها قميص باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود. وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.



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