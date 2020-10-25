"الجمال عدى الكلام".. هدى الإتربي بفستان جريء مرة أخرى في "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شيماء مرسي
ظهرت الفنانة هدى الإتربي خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.
ارتدت فستانا طويلا باللون الموف، بقصة الكب و بدون أكمام، بفتحة عند منطقة الساق، ومزود بكشكشة وطيات عند منطقة الصدر والخصر.
ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي، وارتدت إكسسوارات أنيقة مكونة أسورة وحلق، واعتمدت مكياجا قويا، واعتمدت تسريحة الشعر الكلاسيكية.
وجاءت بعض تعليقات الإيجابية على صورتها بموقع تبادل الصور إنستجرام "الجمال عدى الكلام".. حلوة أوي.
وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.
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