بحقيبة من الريش.. بوسي شلبي بإطلالة جديدة في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - شيماء مرسي

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، وقد ارتدت فستانا قصيرا متعدد الألوان، مطبوعًا بالكامل بالأشكال الهندسية المتداخلة. ونسقت مع الإطلالة شنطة يد باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.