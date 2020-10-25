بفستان قصير.. إنجي المقدم خطفت الأنظار في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

ظهرت الفنانة إنجي المقدم خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ارتدت فستانا قصيرا باللون الفضي، بقصة الكب بدون أكمام، ومكشوف من عند منطقة الخصر.

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ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي، وشنطة يد بنفس اللون، وإكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.