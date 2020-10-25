أبرز إطلالات أميمة طالب لعام ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:40 مساءً - عشقت أميمة طالب الفنَّ منذ صغرها، ومع ممارستها له أصبحت من أفضل الفنانات العربيات المتألقات، وإلى جانب صوتها الطربي تتميز أميمة بأسلوب اختيار أزيائها بشكل كبير؛ حيث تختار أفضل الأزياء المناسبة لقوامها وشخصيتها. ومن وحي أحدث إطلالاتها لعام ٢٠٢٠ جمعنا لكِ -عزيزتي- أبرز خياراتها.

تنسيقات الأزياء المطبعة على غرار أميمة طالب

تنسيقات الأزياء المطبعة على غرار أميمة طالب

برزت صيحة الأزياء المطبعة بشكل كبير في هذا العام، لذا تألقت أميمة طالب بجمبسوت أزرق محتشم مصمم بقَصَّة ضيقة ومزين بالرسوم البرتقالية والزهرية بأسلوب ناعم ومميز، وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان واسع بالأسلوب البوهيمي المزين بتدرجات اللونين البني والأزرق بطريقة أنثوية مناسبة للفتيات.

تابعي المزيد:كيف تغيرت مقاييس الأناقة عند النجمات في زمن الكورونا وغياب الحفلات؟

إطلالة أميمة طالب بالبليزر

إطلالة أميمة طالب بالبليزر

في إطلالة عصرية أنيقة اختارت أميمة طالب بليزر وبنطالًا باللون الأصفر البارد مع بلوزة وحذاء رياضي باللون الأبيض، وزينت مظهرها بأساور ذهبية بسيطة مع نظارات شمسية ضخمة بعدسات صفراء، وسرحت شعرها القصير بقَصَّة منسدلة إلى جانب المكياج الناعم والمرتكز على طلاء الشفتين الزهري.

Advertisements

تابعي المزيد:فساتين جريئة وأنيقة للشابات من نادين نجيم

2

خيارات الفساتين البيضاء من أميمة طالب

خيارات الفساتين البيضاء من أميمة طالب

تفضل الفتيات ذوات القوام الممشوق إطلالات القطع البيضاء؛ وذلك لما توفره من أناقة وإبراز لتفاصيل جسدهن، ومن وحي أميمة طالب اخترنا لكِ إطلالتين مختلفتين، حيث ظهرت في الأولى بفستان أبيض طويل مزين بأكمام طويلة ومصمم بفتحتين جانبيتين في الخصر مع حذاء بوت بني، ولجأت لتسريحة الشعر الويفي القصير مع المكياج الزهري، وفي الإطلالة الثانية نسقت فستان سهرة أبيض مزينًا برسوم رمادية وأكمام عصرية مكشوفة الأكتاف مع مجوهرات فضية لامعة، وجملت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر مع مكياج مرتكز على تدرجات اللونين البني والزهري.

تابعي المزيد:إطلالات مناسبة لفصل الخريف من بثينة الرئيسي

فساتين لامعة للسهرة بأسلوب أميمة طالب

فساتين لامعة للسهرة بأسلوب أميمة طالب

تعتمد بعض الفتيات على خيارات الأزياء اللامعة في السهرة، وذلك لما توفِّره من أناقة مميزة ولافتة، لذا استوحينا لكِ -عزيزتي- عدة خيارات من أميمة طالب، حيث تأنقت بفستان فضي طويل ذي قَصَّة ضيقة للخصر ومزين برسمة سوداء ناعمة في الجزء العلوي من التصميم، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الشعر الويفي والمكياج البني، أما في الإطلالة الثانية فقد ظهرت بفستان محتشم مصمم بقَصَّة ضيقة ومزين بالشراشيب اللامعة والفصوص البسيطة بطريقة عصرية، وأكملت مظهرها بأكسسوار للشعر الويفي والمكياج البني، وفي الإطلالة الأخيرة ارتدت فستانًا زهريًّا مزينًا بدوائر لامعة مع تسريحة منسدلة ومكياج ناعم.