كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:40 مساءً - يضيف الحذاء الوردي لمسة رومانسية ساحرة لأزياءك، ويمكن تنسيقه مع كثير من الألوان مثل الأبيض والأسود والرمادي والبيج وغيرها من الألوان المميزة. شاهدي أجمل موديلات أحذية باللون الوردي موضة خريف 2020 من أشهر الماركات.



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أحذية كريستيان لوبوتان Christian Louboutin

من توقيع المصمم المبدع كريستيان لوبوتان Christian Louboutin، اخترنا لكِ أكثر من تصميم أنيق ومفعم بالأنوثة بدرجات الوردي مثل الحذاء الشمواه بالكعب العالي والحذاء الشمواه بالكعب المتوسط والمزين بلمسات برّاقة من الأمام.







حذاء جيانفيتو روسي Gianvito Rossi

بدرجة الوردي المبودر الداكنة، اخترنا لكِ حذاء أنيق من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi بقماش الشمواه وبكعب مرتفع وعريض يمنحك الأنوثة والراحة في نفس الوقت.



تابعي المزيد:أحذية البوت موضة 2020 من مجموعات الأزياء الجاهزة









حذاء جيمي شو Jimmy Choo

أعجبنا حذاء جيمي شو Jimmy Choo الوردي بفضل تصميم كعبه المميز كما أنه يجمع بين الجلد والشمواه ليضيف لمسة راقية للمرأة.



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حذاء ميو ميو Miu Miu

أحصلي على إطلالة أنثوية رقيقة بهذا التصميم المميز من ميو ميو Miu Miu باللون الوردي الفاتح والمرصع بفصوص برّاقة.











حذاء نيكولا كيركوود Nicholas Kirkwood

بعيداً عن الأحذية بالكعب العالي، يمكنك اختيار حذاء فلات أنيق باللون الوردي مثل حذاء نيكولا كيركوود Nicholas Kirkwood المزين بحبّات اللؤلؤ في الكعب.











حذاء روغر فيفر Roger Viver



أحببنا حذاء روغر فيفر Roger Viver بالجلد الوردي اللامع والكعب المتوسط، وخاصةً أنه مزين باكسسوار ذهبي من الأمام.









أحذية برادا Prada

قدمت ماركة برادا Prada أحذية باللون الوردي مثل الحذاء الشمواه بالتصميم الناعم والصندل الشمواه بسوار الكاحل والكعب العريض. تابعي المزيد:أحذية نسائية باللون الأحمر موضة 2021

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