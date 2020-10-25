موديلات فساتين شتوية للمحجبات ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:40 مساءً - مع اقتراب موعد دخول فصل الشتاء لا بد أن كل محجبة تفكر في إطلالاتها بهذا الموسم، وتتساءل عمَّا يمكن أن ترتديه، وكيف تحافظ على أناقتها هذا العام، لذا نقدم لكِ -عزيزتي المحجبة- عدة أفكار متنوعة لارتداء فساتين الشتاء، فاستلهمي بعض الأفكار من هذه التنسيقات.



إطلالات فساتين الكاروهات للشتاء

إطلالات فساتين الكاروهات للشتاء



تبرز صيحة الكاروهات في الأزياء الشتوية لعام ٢٠٢٠، ومن وحي إنستجرام جمعنا لك إطلالات مُدونات الموضة المحجبات، منها فستان كاروهات باللون الرمادي المزين بحزام للخصر وأكمام منفوخة، مع حجاب وحذاء بألوان حيادية وإكسسوارات للأيدي، وفستان عصري كاروهات باللون الأزرق المزين بمطاط على أطراف الأكمام مع حزام للخصر وقصة ناعمة في الأكتاف، وتنسيق الإطلالة مع حذاء بوت وحقيبة باللون البني لمظهر شتوي مميز.

إطلالات فساتين الكاروهات للشتاء

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فساتين الكارديجان للمحجبات

فساتين الكارديجان للمحجبات



تبرز قطع الكارديجان في كل شتاء بشكل كبير، وفي هذا العام يمكنك اعتمادها مع الفساتين المصممة بقصة واسعة ذات لون حيادي كالرمادي، وتزيينه بحزام أسود للخصر مع حجاب بدرجة الحزام لمظهر مثالي، ولتضفي لكِ مظهرًا كلاسيكيًّا جذابًا اختاري حقيبتك وحذاءك باللون الأحمر.



الفساتين الصوفية للشتاء

الفساتين الصوفية للشتاء



تُعتبر الفساتين الصوفية من أكثر القطع الشتوية الكاجوال المفضلة للكثير من النساء، ويمكنك الظهور بفستان بدرجة داكنة من العنابي مع حجاب بدرجات شتوية كالبني، وحذاء بوت حيادي كالأسود لخيار مميز.

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خيارات فساتين المخمل للمحجبات

خيارات فساتين المخمل للمحجبات



لا شك أن فساتين المخمل من الأزياء المفضلة للكثير من النساء في موسم الشتاء، ولأنه من أبرز الصيحات في موسم 2020 يمكننا أن تقدم لكِ عدة تصميمات من إنستجرام مُدونات الموضة المحجبات، لمظهر ناعم وأنيق مناسب لحجابك، يمكنك -عزيزتي- ارتداء فستان المخمل الأسود إذا كنتِ من ذوات الجسم الممتلئ، واحرصي أن يكون مصممًا بقَصَّة واسعة في الأسفل مع حجاب بدرجة أنثوية أو حيادية لكسر اللون، ويمكنك أيضًا أن تستوحي من آية سكر اختيارها لفستان أحمر من المخمل المزين بحزام للخصر، مع قصة فضفاضة في الأسفل لمظهر أنثوي جذاب، وقد زينت مظهرها بحجاب بيج وطلاء الشفاه الأحمر.

خيارات فساتين المخمل للمحجبات



فساتين الساتان في سهرات الشتاء

فساتين الساتان في سهرات الشتاء



قد يُدهش البعض من أن قماش الساتان يُعتبر من أكثر الأقمشة الشتوية الرائجة في المواسم الأخيرة، ولأنه مناسب جدًّا للسهرات يمكنك تنسيق فستان محتشم مصمم بقصة واسعة في الأسفل، ومزين بالبروش اللامع على الكتفين، مع حجاب بدرجة محايدة ومكياج ناعم مناسب لحجابك.

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