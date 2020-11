أبرز صيحات المكياج لربيع 2021 من العروض العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:40 مساءً - بعد عام غير مسبوق لا يمكن وصفه، كيف سيجد الجمال موطئ قدم في ربيع 2021؟ سؤال مثير للاهتمام في ظل انتشار كورونا الذي غير لعبة الجمال بأكملها. وقد أجاب عنه المصممون على منصات العروض العالمية التي أقيمت مؤخراً، من نيويورك الى ميلانو وصولاً الى باريس... حيث أن البشرة الندية أو dewy skin، والمكياج البسيط سيشكلان جزءاً من موضة المكياج الأبرز خلال االربيع المقبلة.

وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز صيحات المكياج لربيع 2021.



المكياج الطبيعي

Dr. Barbara Sturm Glow Drops

SuperDew Shimmer-Free Highlight Balm



استحوذ المكياج الطبيعي جزءاً مهماً من عروض الأزياء لربيع 2021، حيث طغت البشرة المثالية الخالية من الشوائب، بأقل قدر من مستحضرات الأساس، وظلال العيون الخفيفة، فبعد أشهر طويلة من ارتداء ماسك الوجه، يتحول اتجاه المكياج في الربيع المقبل الى المكياج السهل والسريع. ولتحقيق هذا المكياج جربي مثلاً: SuperDew Shimmer-Free Highlight Balm و Dr. Barbara Sturm Glow Drops و Skin Gloss in Copper Light.

Skin Gloss in Copper Light



الحواجب الطبيعية

موضة الحواجب الطبيعية



في العقد الماضي، تعددت أشكال الحواجب من الحواجب المنحونة الى حواجب الصابون وصولاً الى الحواجب العريضة. إلا أنه في ربيع 2021، ستكون الحواجب الطبيعية هي الموضة الأبرز في عالم الجمال، وهي تتماشى تماماً مع موضة المكياج الطبيعي. لمساعدتك في الحصول على رسمة حواجب طبيعية، جربي مثلاً Touche Éclat All Over Brightening Pen.

Touche Éclat All Over Brightening Pen



ظلال العيون المشرقة

موضة ظلال العيون المشرقة



ستكون ظلال العيون بالألوان المبهجة والمشرقة أبرز اتجاهات المكياج لربيع 2021، حيث سيحتل الوردي والأصفر والأزرق والأخضر موضة مكياج العيون لهذا الموسم. اعتمدي مثلاً ظلال العيون الوردية المغبرة مع الروج الطبيعي المتدفق.

أحمر الشفاه الجريء

موضة أحمر الشفاه الجريء



لن ينفذ أحمر الشفاه الكلاسيكي الجريء إطلاقاً خلال الربيع المقبل، لذلك لا تترددي في اعتماد الروج الزهري الفاقع أو أحمر الشفاه القرمزي الفخم. جربي مثلاً Black Magic Carnival Lipstick in Trinidad من UOMA Beauty أو Lipstick in KW Red من Kjaer Weis أو Amplified Lipstick in Show Orchid من ماك.

