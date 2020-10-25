أبرز صيحات المكياج لربيع 2021 من العروض العالمية

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:40 مساءً - بعد عام غير مسبوق لا يمكن وصفه، كيف سيجد الجمال موطئ قدم في ربيع 2021؟ سؤال مثير للاهتمام في ظل انتشار كورونا الذي غير لعبة الجمال بأكملها. وقد أجاب عنه المصممون على منصات العروض العالمية التي أقيمت مؤخراً، من نيويورك الى ميلانو وصولاً الى باريس... حيث أن البشرة الندية أو dewy skin، والمكياج البسيط سيشكلان جزءاً من موضة المكياج الأبرز خلال االربيع المقبلة.
وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز صيحات المكياج لربيع 2021.
المكياج الطبيعي
استحوذ المكياج الطبيعي جزءاً مهماً من عروض الأزياء لربيع 2021، حيث طغت البشرة المثالية الخالية من الشوائب، بأقل قدر من مستحضرات الأساس، وظلال العيون الخفيفة، فبعد أشهر طويلة من ارتداء ماسك الوجه، يتحول اتجاه المكياج في الربيع المقبل الى المكياج السهل والسريع. ولتحقيق هذا المكياج جربي مثلاً: SuperDew Shimmer-Free Highlight Balm و Dr. Barbara Sturm Glow Drops و Skin Gloss in Copper Light.
الحواجب الطبيعية
في العقد الماضي، تعددت أشكال الحواجب من الحواجب المنحونة الى حواجب الصابون وصولاً الى الحواجب العريضة. إلا أنه في ربيع 2021، ستكون الحواجب الطبيعية هي الموضة الأبرز في عالم الجمال، وهي تتماشى تماماً مع موضة المكياج الطبيعي. لمساعدتك في الحصول على رسمة حواجب طبيعية، جربي مثلاً Touche Éclat All Over Brightening Pen.
تابعي المزيد : بشرة الدلفين أحدث صيحات المكياج... كيف تحصلين عليها؟
ظلال العيون المشرقة
ستكون ظلال العيون بالألوان المبهجة والمشرقة أبرز اتجاهات المكياج لربيع 2021، حيث سيحتل الوردي والأصفر والأزرق والأخضر موضة مكياج العيون لهذا الموسم. اعتمدي مثلاً ظلال العيون الوردية المغبرة مع الروج الطبيعي المتدفق.
تابعي المزيد : أحدث صيحات المكياج الخليجي من وحي الفنانات
أحمر الشفاه الجريء
لن ينفذ أحمر الشفاه الكلاسيكي الجريء إطلاقاً خلال الربيع المقبل، لذلك لا تترددي في اعتماد الروج الزهري الفاقع أو أحمر الشفاه القرمزي الفخم. جربي مثلاً Black Magic Carnival Lipstick in Trinidad من UOMA Beauty أو Lipstick in KW Red من Kjaer Weis أو Amplified Lipstick in Show Orchid من ماك.
تابعي المزيد : أبرز صيحات المكياج والشعر من أسبوع الموضة الباريسي لخريف 2020
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز صيحات المكياج لربيع 2021 من العروض العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.